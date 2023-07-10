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Германия на саммите НАТО объявит новые пакеты помощи для Украины, - Писториус

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия объявит новые пакеты помощи для Украины во время предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Предыдущая работа практически завершена", - сказал Писториус.

Он также ожидает, что саммит НАТО будет "очень объединенным" и это "должно быть в свете текущей ситуации".

Немецкий министр добавил, что следит за вопросом вступления Швеции в НАТО и за "как будут действовать Турция и Венгрия".

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, на саммите, который пройдет 11-12 июля, Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после войны.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов Альянса подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

К тому же, Украина хочет получить четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге, на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

По данным Politico, группа западных союзников в НАТО ведет "безумные, в последнюю минуту" переговоры по завершению подготовки декларации о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита в Вильнюсе. Financial Times сообщает, что на саммите, вероятно, примут своеобразную многостороннюю декларацию с отдельными обязательствами стран по Украине.

Больше об ожиданиях, гарантиях безопасности и о том, решатся ли партнеры по приглашению воюющей страны в НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

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