Германия рассчитывает, что Трамп будет оказывать давление на РФ для прекращения огня

Такое заявление глава МИД Германии сделал после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который состоялся вчера, 19 мая.

"Мы неоднократно давали понять, что ожидаем от России одного - немедленного прекращения огня без предварительных условий. Отрезвляет тот факт, что Россия не сделала этого шага, и нам придется реагировать. Мы также ожидаем, что наши союзники из США не потерпят этого", - сказал Вадефул.

По его словам, как в Европейском Союзе, так и в Соединенных Штатах существует значительная готовность рассмотреть возможность введения дополнительных санкций против России.

При этом министр не поделился никакими подробностями относительно того, какими могут быть эти дополнительные санкции.