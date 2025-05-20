Германия рассчитывает, что Трамп будет оказывать давление на РФ для прекращения огня

Германия рассчитывает на то, что Соединенные Штаты Америки усилят давление на Россию для немедленного прекращения огня в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль после встречи министров ЕС в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.
Такое заявление глава МИД Германии сделал после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который состоялся вчера, 19 мая.
"Мы неоднократно давали понять, что ожидаем от России одного - немедленного прекращения огня без предварительных условий. Отрезвляет тот факт, что Россия не сделала этого шага, и нам придется реагировать. Мы также ожидаем, что наши союзники из США не потерпят этого", - сказал Вадефул.
По его словам, как в Европейском Союзе, так и в Соединенных Штатах существует значительная готовность рассмотреть возможность введения дополнительных санкций против России.
При этом министр не поделился никакими подробностями относительно того, какими могут быть эти дополнительные санкции.
Напомним, вчера, 19 мая, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Украинскому президенту американский лидер звонил дважды, первый раз - перед звонком Путину.
После переговоров Трамп заявил, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров и достичь прекращения огня и войны.
Также после разговора с Путиным Трамп заявил, что не хочет пока усиливать санкционное давление на Россию. Но не исключил применения такого механизма в будущем.
Кроме того, американский лидер охарактеризовал свою беседу с Путиным как такую, что имела "определенный "прогресс".
Зачем Трамп звонил Путину и что об этом говорит Зеленский, - читайте в материале РБК-Украина.
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