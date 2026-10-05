НАТО готовит "Теорию победы" на случай нападения России: Bloomberg раскрыл детали

В НАТО разработали "Теорию победы" на случай нападения России. Новая концепция подразумевает быстрый ответ и широкое использование новых технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Стратегию под названием "Теория победы" разрабатывает Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Ее несекретную версию получило агентство Bloomberg.

Представить документ Гринкевич планирует в Польше 12 октября. Его цель – объяснить, как альянс будет действовать в случае вторжения на территорию НАТО.

По словам чиновников и дипломатов, знакомых с подготовкой документа, новая концепция должна дать союзникам более четкое представление о возможном ответе на российскую агрессию.

Дроны и искусственный интеллект в новой стратегии

Одно из главных изменений в подходе НАТО касается использования новых технологий. Альянс планирует соединить традиционное оружие и военные подразделения с возможностями, активно развивавшимися во время войны в Украине.

Речь идет, в частности, о беспилотниках, системах с минимальным экипажем и средствах целеуказания на основе искусственного интеллекта.

В случае нападения России НАТО планирует сначала остановить вторжение, используя сухопутные силы и другие ресурсы в рамках Инициативы сдерживания на восточном фланге НАТО.

После получения возможности для маневра альянс намерен сосредоточиться на системах командования и управления противника. Их уничтожение согласно концепции должно помочь быстро ослабить российские войска и добиться их разгрома.

НАТО хочет сдержать Россию еще до начала войны

При этом новая стратегия отмечает оборонный характер НАТО. Альянс также должен избегать действий, которые могут привести к непреднамеренной эскалации.

Отдельно в документе говорится о необходимости совместного противодействия гибридным угрозам. Речь идет об агрессивных действиях, которые не переходят от открытого военного конфликта, но могут создавать серьезные проблемы для стран НАТО.

Логика стратегии состоит в том, чтобы демонстрация готовности альянса сама по себе стала фактором сдерживания. Потенциальный противник должен понимать, что победить НАТО не сможет.

Представитель Гринкевича полковник Мартин О'Доннелл не стал раскрывать детали документа, но подчеркнул оборонительный характер альянса.

"Теория победы Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе проста: сохранить преимущество НАТО", - сказал он.

По словам О'Доннелла, из-за нестабильной ситуации в мире альянса необходимо уже сейчас создавать условия для сдерживания агрессии и быть готовым к победе в случае нападения.

Как война в Украине повлияла на планы НАТО

Новая концепция должна показать союзникам, как НАТО планирует интегрировать традиционное вооружение с технологиями, развитие которых значительно ускорила полномасштабная война в Украине.

Речь идет не только о беспилотниках. Североатлантический союз изучает широкое применение автоматизированных систем и искусственного интеллекта на поле боя.

Документ также должен стать аргументом в пользу дальнейшего увеличения оборонных расходов и подготовки стран-членов к возможному конфликту.

Европейские союзники уже значительно увеличили расходы на оборону. В то же время, в НАТО продолжаются дискуссии о том, как распределять эти средства: между традиционным вооружением, в частности танками, и новыми технологиями, которые продемонстрировали свою роль в войне в Украине.