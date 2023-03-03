Германия просит Швейцарию продать ей законсервированные танки Leopard 2

Германия хочет, чтобы Швейцария продала часть танков обратно производителю Rheinmetall, что позволит компании восполнить пробелы в вооружении стран-членов ЕС и НАТО.

Немецкие политики просили своего швейцарского коллегу согласовать продажу с уверениями, что швейцарские танки самой Украине не будут переданы.

"Дальнейшей передачи боевых танков Украине не будет", - сказал Reuters спикер Министерства обороны Швейцарии.

Согласно законам о нейтралитете и отдельном эмбарго на поставки оружия, Швейцарии запрещено отправлять оружие непосредственно в Украину.

Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд отметила, что возможная продажа части швейцарского танкового парка потребует от парламента страны официального объявления о том, что законсервированные танки выведены из эксплуатации. Так, сейчас в парламенте продолжаются дискуссии по этому поводу.

Отметим, что в настоящее время у Швейцарии 134 танка Leopard 2 на вооружении и еще 96 на хранении. Правительство не сообщило, сколько Германия требовала приобрести, но спикер Минобороны Швейцарии отметил, что можно будет отказаться от ограниченного количества танков.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Украина сможет сформировать два батальона (62 единицы) Leopard 2.

Также отметим, что Польша уже доставила в Украину четыре танка Leopard 2.

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