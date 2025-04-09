Германия приостановила прием беженцев по программе переселения ООН, - Reuters
Германия приостановила прием беженцев через программу переселения ООН, поскольку новое коалиционное правительство, которое, вероятно, ограничит иммиграцию, готовится вступить в обязанности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает издание, миграция была спорным вопросом во время коалиционных переговоров между консервативным блоком CDU/CSU Фридриха Мерца и социал-демократами центристского направления. Ожидается, что переговоры завершатся в течение нескольких недель.
Две стороны достигли предварительного соглашения о прекращении добровольных федеральных программ приема беженцев, таких как программа ООН, которая является единственной действующей на данный момент, и не запускать новых программ. Это преимущественно не касается украинцев.
Германия участвует в европейской программе переселения с 2016 года, предусматривающей прием беженцев, отобранных Агентством ООН по делам беженцев (UNHCR). Большинство беженцев приезжают из Турции, Египта, Иордании, Кении или из Ливии через Руанду.
Министерство внутренних дел Германии сообщило, что с 2024 года в Германию через эту программу прибыло 4711 человек из обещанных 13 000 беженцев, которых Германия обязалась принять в рамках договоренностей с Европейской комиссией на 2024 и 2025 годы.
Украинские беженцы в Германии
Напомним, Германия во время войны приютила почти 1,1 миллиона украинцев. Беженцы обязаны соблюдать местные правила и законы, иначе наказанием за их нарушение может стать депортация из страны.
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