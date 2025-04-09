ua en ru
Ср, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Германия приостановила прием беженцев по программе переселения ООН, - Reuters

Среда 09 апреля 2025 17:24
UA EN RU
Германия приостановила прием беженцев по программе переселения ООН, - Reuters Фото: Германия приостановила прием беженцев по программе переселения ООН (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия приостановила прием беженцев через программу переселения ООН, поскольку новое коалиционное правительство, которое, вероятно, ограничит иммиграцию, готовится вступить в обязанности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, миграция была спорным вопросом во время коалиционных переговоров между консервативным блоком CDU/CSU Фридриха Мерца и социал-демократами центристского направления. Ожидается, что переговоры завершатся в течение нескольких недель.

Две стороны достигли предварительного соглашения о прекращении добровольных федеральных программ приема беженцев, таких как программа ООН, которая является единственной действующей на данный момент, и не запускать новых программ. Это преимущественно не касается украинцев.

Германия участвует в европейской программе переселения с 2016 года, предусматривающей прием беженцев, отобранных Агентством ООН по делам беженцев (UNHCR). Большинство беженцев приезжают из Турции, Египта, Иордании, Кении или из Ливии через Руанду.

Министерство внутренних дел Германии сообщило, что с 2024 года в Германию через эту программу прибыло 4711 человек из обещанных 13 000 беженцев, которых Германия обязалась принять в рамках договоренностей с Европейской комиссией на 2024 и 2025 годы.

Украинские беженцы в Германии

Напомним, Германия во время войны приютила почти 1,1 миллиона украинцев. Беженцы обязаны соблюдать местные правила и законы, иначе наказанием за их нарушение может стать депортация из страны.

За какие нарушения украинцев могут выгнать из Германии, - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы рассказывали, какие выплаты доступны украинцам в Германии и как их получить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН
NEWS
Украинские военные дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3
Украинские военные дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3
DAILY
Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки