Німеччина призупинила прийом біженців за програмою переселення ООН, - Reuters
Німеччина призупинила прийом біженців через програму переселення ООН, оскільки новий коаліційний уряд, який, ймовірно, обмежить імміграцію, готується вступити в обов'язки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, міграція була спірним питанням під час коаліційних переговорів між консервативним блоком CDU/CSU Фрідріха Мерца та соціал-демократами центристського напрямку. Очікується, що переговори завершаться протягом кількох тижнів.
Дві сторони досягли попередньої угоди про припинення добровільних федеральних програм прийому біженців, таких як програма ООН, яка є єдиною діючою на цей момент, і не запускати нових програм. Це переважно не стосується українців.
Німеччина бере участь у європейській програмі переселення з 2016 року, що передбачає прийом біженців, відібраних Агентством ООН у справах біженців (UNHCR). Більшість біженців приїжджають з Туреччини, Єгипту, Йорданії, Кенії або з Лівії через Руанду.
Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило, що з 2024 року в Німеччину через цю програму прибуло 4711 осіб з обіцяних 13 000 біженців, яких Німеччина зобов'язалася прийняти в рамках домовленостей з Європейською комісією на 2024 і 2025 роки.
Українські біженці у Німеччині
Нагадаємо, Німеччина під час війни прихистила майже 1,1 мільйона українців. Біженці зобов'язані дотримуватись місцевих правил та законів, інакше покаранням за їх порушення може стати депортація з країни.
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