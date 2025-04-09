Німеччина призупинила прийом біженців за програмою переселення ООН, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає видання, міграція була спірним питанням під час коаліційних переговорів між консервативним блоком CDU/CSU Фрідріха Мерца та соціал-демократами центристського напрямку. Очікується, що переговори завершаться протягом кількох тижнів.

Дві сторони досягли попередньої угоди про припинення добровільних федеральних програм прийому біженців, таких як програма ООН, яка є єдиною діючою на цей момент, і не запускати нових програм. Це переважно не стосується українців.

Німеччина бере участь у європейській програмі переселення з 2016 року, що передбачає прийом біженців, відібраних Агентством ООН у справах біженців (UNHCR). Більшість біженців приїжджають з Туреччини, Єгипту, Йорданії, Кенії або з Лівії через Руанду.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило, що з 2024 року в Німеччину через цю програму прибуло 4711 осіб з обіцяних 13 000 біженців, яких Німеччина зобов'язалася прийняти в рамках домовленостей з Європейською комісією на 2024 і 2025 роки.