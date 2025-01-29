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Кремль теряет надежду сохранить военные базы в Сирии, - Bloomberg

Сирия, Среда 29 января 2025 13:44
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Кремль теряет надежду сохранить военные базы в Сирии, - Bloomberg Фото: Переговоры о российских базах в Сирии зашли в тупик (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Москва теряет надежду сохранить две военные базы в Сирии, которые позволяли ей оказывать влияние на Ближнем Востоке и в Африке. Переговоры с новым сирийским правительством зашли в тупик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщил источник издания, российская активность аэродроме в Хмеймиме ограничена, а два транспортных судна были вынуждены ждать несколько недель, прежде чем сирийские власти разрешили им пришвартоваться на военно-морской базе в Тартусе для вывоза военной техники.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, спецпредставитель президента Владимира Путина по Ближнему Востоку, прибыл 28 января в Дамаск. Это первый визит делегации из Москвы после смены власти в Сирии.

Ранее Кремль надеялся убедить Хаят Тахрир аль-Шам (HTS), бывшее ответвление Аль-Каиды, которое возглавило свержение союзника Кремля Башара Асада, позволить ему остаться на базах. Россия помогла Асаду бежать в Москву, когда его режим рухнул.

Военные базы

Тартус - единственный российский военно-морской узел в Средиземноморье, а Хмеймим - ключевая база снабжения для действий Москвы во многих частях Африки.

Кремль теряет надежду сохранить военные базы в Сирии, - Bloomberg

bloomberg.com

Россия использовала эти две базы, чтобы попытаться восстановить свое влияние времен Холодной войны на Ближнем Востоке. Их потеря стала бы значительным стратегическим откатом назад, поскольку Россия остается в эскалации конфронтации с США и их европейскими союзниками почти три года с тех пор, как Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

По данным отслеживания судов, собранным агентством Bloomberg, по крайней мере одно из российских судов - "Спарта II", предназначенное для перевозки грузовиков, покинуло порт Тартус.

Путин оказал военную поддержку Асаду в 2015 году, что помогло изменить ход войны против повстанческих сил в то время. В 2017 году Россия получила 49-летнюю аренду базы Тартус и аэродрома Хмеймим.

Позиция Турции и стран Запада

Турция, которая поддержала повстанцев в свержении Асада и является соперником России в Сирии, выступает против продолжения военного присутствия Москвы в стране. Крайне сомнительно, что новые сирийские власти позволят России остаться на базах после того, как российские военные самолеты атаковали силы оппозиции во время гражданской войны в стране, заявили два высокопоставленных турецких чиновника.

Турция предложила поставлять сирийским вооруженным силам оружие и проводить обучение. Значительная часть военного потенциала страны была уничтожена израильскими атаками после свержения Асада.

Министры иностранных дел Германии и Франции посетили Сирию вскоре после Нового года, когда Европейский Союз активизировал усилия по налаживанию связей с новыми властями и убеждению их ограничить влияние России.

Министры иностранных дел стран ЕС 17 января достигли предварительной договоренности о дорожной карте по постепенному смягчению санкций в отношении Сирии, сообщила главный дипломат блока Кая Каллас.

Некоторые страны "Большой семерки" и союзники изучают способы, которые позволят Сирии найти альтернативы импорту российской нефти и продовольствия. Украина отправила Сирии партию пшеницы и пообещала дополнительные поставки во время визита в декабре главы МИДа Андрея Сибиги.

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