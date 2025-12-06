Германия ужесточает законы для мигрантов - что меняется

Германия усиливает контроль над миграцией: упрощаются депортации и ужесточаются правила получения гражданства, что повлияет на иностранных граждан и процедуру натурализации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Welt.
В пятницу немецкий Бундестаг принял ряд законов, направленных на ужесточение миграционной политики. Основные изменения касаются упрощения классификации безопасных стран происхождения, что облегчает процесс депортации мигрантов, а также введения более строгих правил получения немецкого гражданства.
По новому законопроекту правительство Германии сможет самостоятельно относить страны к категории безопасных без необходимости получать согласие Бундесрата.
Исключение составляют только те иностранцы, которые ищут убежище на основании политических преследований.
Таким образом, упрощается юридическая процедура определения безопасных стран и ускоряется процесс принятия решений о депортации.
Закон предусматривает, что лица, которым грозит задержание с целью выдворения из Германии, больше не смогут рассчитывать на помощь государственного адвоката для защиты своих интересов.
Это изменение направлено на сокращение бюрократических процедур и ускорение депортационных процессов.
Отдельный законопроект вводит строгие ограничения для тех иностранцев, которые во время получения немецкого гражданства предоставляют недостоверные или неполные сведения.
В таких случаях натурализация будет невозможна в течение десяти лет, что повышает ответственность кандидатов и снижает риски злоупотреблений системой получения гражданства.
Эти решения демонстрируют стремление Германии усилить контроль над миграционными потоками, ускорить депортации и повысить прозрачность процесса натурализации, одновременно защищая права тех, кто действительно подвергается политическим преследованиям.
Напоминаем, что в Шарлотте, Северная Каролина (США), федеральные иммиграционные агенты провели масштабную операцию, в ходе которой были задержаны как минимум 81 человек за нарушение иммиграционных правил.
Отметим, что после окончания войны Украине потребуется привлекать иностранных работников, поскольку дефицит трудовых ресурсов уже сейчас носит критический характер и, по прогнозам экспертов, будет только усиливаться.