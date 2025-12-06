Германия ужесточает законы для мигрантов - что меняется

В пятницу немецкий Бундестаг принял ряд законов, направленных на ужесточение миграционной политики. Основные изменения касаются упрощения классификации безопасных стран происхождения, что облегчает процесс депортации мигрантов, а также введения более строгих правил получения немецкого гражданства.

Классификация безопасных стран

По новому законопроекту правительство Германии сможет самостоятельно относить страны к категории безопасных без необходимости получать согласие Бундесрата.

Исключение составляют только те иностранцы, которые ищут убежище на основании политических преследований.

Таким образом, упрощается юридическая процедура определения безопасных стран и ускоряется процесс принятия решений о депортации.

Ограничение прав при депортации

Закон предусматривает, что лица, которым грозит задержание с целью выдворения из Германии, больше не смогут рассчитывать на помощь государственного адвоката для защиты своих интересов.

Это изменение направлено на сокращение бюрократических процедур и ускорение депортационных процессов.

Ужесточение правил натурализации

Отдельный законопроект вводит строгие ограничения для тех иностранцев, которые во время получения немецкого гражданства предоставляют недостоверные или неполные сведения.

В таких случаях натурализация будет невозможна в течение десяти лет, что повышает ответственность кандидатов и снижает риски злоупотреблений системой получения гражданства.

Эти решения демонстрируют стремление Германии усилить контроль над миграционными потоками, ускорить депортации и повысить прозрачность процесса натурализации, одновременно защищая права тех, кто действительно подвергается политическим преследованиям.