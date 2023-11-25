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Германия усилит поддержку Украины в войне против России, - Бербок

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия усилит поддержку Украины, как на уровне Евросоюза, так и НАТО.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tages Schau.

Она пообещала Украине дальнейшую поддержку.

"Ясно, что в обозримом будущем Украина укрепит ЕС, наш ЕС", - заявила политик.

При этом она подчеркнула, что в "наших собственных, геополитических интересах, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу".

"После нападения России в феврале 2022 года из Украины более 650 дней шли ужасные кадры. Поэтому мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но и усилим ее. В ЕС, а также в НАТО", - заявила она. 

Германия хочет удвоить помощь Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что страна намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд. евро на эти цели планируется потратить 8 млрд. евро.

Позже с проектом федерального бюджета Германии на 2024 год, содержащим удвоение военной помощи Украине до 8 млрд евро, ознакомились журналисты.

Затем Reuters писало, что в Германии правящая коалиция пытается залатать огромную дыру в бюджете, из-за которой зависла оборонная помощь для Украины в следующем году на общую сумму 8 миллиардов евро.

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