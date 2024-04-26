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Германия усилит охрану сборной Украины на Евро-2024

Фото: сборная Украины по футболу (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Германия обеспечит усиленную охрану сборной Украины на чемпионате Европы по футболу, который в этом году пройдет в ФРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"На чемпионате Европы силы безопасности будут защищать все команды, болельщиков и гостей - и особенно, конечно, украинскую команду: мы делаем все возможное, чтобы обезопасить их в Германии, здесь будут действовать еще более высокие меры безопасности", - федеральная министерка внутренних дел Германии сказала Фезер .

Фезер подчеркнула, что защита и борьба со всеми "мыслимыми опасностями" является приоритетом в работе ее ведомства.

"Это одно из самых больших футбольных событий в мире, которое происходит в особо напряженной политической ситуации. Это предполагает много вызовов", - отметила она.

Чемпионат Европы по футболу 2024

Евро 2024 в этом году пройдет в Германии.

Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E, где сыграют против Румынии 17 июня.

Добавим, украинские рефери Николай Балакин и Александр Беркут отправятся в Германию на чемпионат Европы 2024 года. Они попали в конечный список арбитров от Союза европейских футбольных ассоциаций.

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Евро 2024Сборная УкраиныФутбол