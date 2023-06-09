Германия подарит Словакии две системы ПВО Mantis

Министерство обороны Германии подписало договор о дарении словацкому оборонному ведомству двух систем ПВО MANTIS малой дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Словакии.

Соглашение о дарении подписал национальный директор по вопросам оборонных возможностей министерства обороны Словацкой Республики Далибор Паволка со своим немецким коллегой Томасом Франкенбергером.

Отмечается, что данные средства противовоздушной обороны призваны усилить защиту восточной границы Словакии с Украиной, которая регулярно подвергается воздушным атаками со стороны РФ.

Первая из этих систем будет доставлена в течение нескольких недель, рассказал глава Минобороны Словакии Мартин Скленар,

Он уточнил, что Словакия получит системы бесплатно и навсегда, на основе "корректных отношений, профессиональных переговоров и общих целей НАТО - укрепления и защиты восточной границы, частью которой мы являемся".

По словам Паволки, MANTIS расширит огневые средства наземных систем противовоздушной обороны страны и усилит способность оборонять объекты оборонной инфраструктуры на восточной границе.

Системы ПВО MANTIS от Германии

ЗРК MANTIS является стационарной полностью автоматизированной системой вооружения, предназначенная для постоянной защиты наземных объектов от ракетных ударов, артиллерийских систем, минометов и беспилотных летательных аппаратов.

Каждая из двух систем состоит из 6 автоматических пушек (с возможностью расширения до 8), 2 сенсорных станций и командного пункта.

Поставка из Германии также включает в себя 3 единицы обзорных РЛС системы MANTIS с радиусом действия до 100 км и обучение для словацких солдат. Так, под патронатом Бундесвера 44 словацких военнослужащих учатся работать с данной системой и радарами наблюдения за воздушным пространством на полигоне в немецком Тодендорфе.

Германия разработала ПВО MANTIS в первую очередь для защиты баз в Афганистане, где недавно действовали немецкие военнослужащие.