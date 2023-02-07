В Киеве ограничение движения на улице Вадима Гетьмана может продлиться месяц

В Киеве продолжаются ремонтные работы на улице Вадима Гетьмана. Движение в направлении Шулявского моста частично перекрыто, это может продлиться месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram .

В КГГА напоминают, что движение на улице Вадима Гетьмана в сторону Шулявского моста сейчас осуществляется только по правой крайней полосе. Остальные полосы - перекрыты.

По информации ведомства, на улице Вадима Гетьмана специалисты подготавливают трубопроводы к санации. Туда привозят новые полиэтиленовые трубы, которые необходимы для работ. Всего планируется заменить около 40 метров канализационного трубопровода.

"Полный комплекс работ по замене участка коллектора такой протяженности может занять около 30 дней, поэтому специалисты будут работать круглосуточно, чтобы завершить ремонт как можно скорее", - добавляют в КГГА.