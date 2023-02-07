ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве ограничение движения на улице Вадима Гетьмана может продлиться месяц

Новина українською →
Киев, Вторник 07 февраля 2023 15:29
В Киеве ограничение движения на улице Вадима Гетьмана может продлиться месяц Фото: в Киеве ограничение движения на улице Вадима Гетьмана может продлиться месяц (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Иван Носальский

В Киеве продолжаются ремонтные работы на улице Вадима Гетьмана. Движение в направлении Шулявского моста частично перекрыто, это может продлиться месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

В КГГА напоминают, что движение на улице Вадима Гетьмана в сторону Шулявского моста сейчас осуществляется только по правой крайней полосе. Остальные полосы - перекрыты.

По информации ведомства, на улице Вадима Гетьмана специалисты подготавливают трубопроводы к санации. Туда привозят новые полиэтиленовые трубы, которые необходимы для работ. Всего планируется заменить около 40 метров канализационного трубопровода.

"Полный комплекс работ по замене участка коллектора такой протяженности может занять около 30 дней, поэтому специалисты будут работать круглосуточно, чтобы завершить ремонт как можно скорее", - добавляют в КГГА.

Напомним, несколько недель назад была частично перекрыта трасса Киев-Чоп из-за масштабной аварии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев Киевводоканал
NEWS
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России