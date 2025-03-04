Германия может выделить Украине дополнительные 3 млрд евро помощи, которые заморозил Шольц

По словам Мерца, он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом, который уходит в отставку, для того, чтобы решить вопрос о дополнительной военной помощи для Украины.

Мерц рассказал, что эта дополнительная помощь составит более 3 миллиардов евро.

"Мы предполагаем, что средства будут выделены быстро", - сказал он.

Эти средства были запланированы еще с прошлого года, но были заморожены канцлером Олафом Шольцом.

В то же время консервативная и социал-демократическая партии Германии, которые ведут переговоры о формировании будущего правительства, заявили, что хотят сделать беспрецедентные инвестиции в несколько сотен миллиардов евро для укрепления обороны и экономики страны на фоне угрозы разрыва отношений с Соединенными Штатами.

Помощь от Германии

Напомним, в воскресенье, 23 февраля, в Германии состоялись досрочные выборы в Бундестаг. По результатам экзит-пола, партия Мерца выиграла выборы: ХДС вместе со своей баварской сестринской партией Христианским социальным союзом (ХСС) набрала 29% голосов.

Ранее Мерц высказал свою позицию по Украине, призывая к участию Киева в мирных переговорах с Россией.

10 января в СМИ появилась информация о том, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут предоставить в первом полугодии 2025 года. В такие пакеты войдут, в частности, системы ПВО, танки и гаубицы.

При этом в тот же день немецкий еженедельник Der Spiegel написал, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы выступает против выделения для Украины дополнительной помощи на 3 млрд евро.