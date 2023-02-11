RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия планирует выдать визы пострадавшим от землетрясения в Турции, но есть условие

Фото: Германия планирует выдать визы пострадавшим от землетрясения в Турции (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Немецкое правительство планирует выдать визы пострадавшим от землетрясения, если у них есть родственники в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

По информации издания, немецкое Министерство внутренних дел договорилось с Министерством иностранных дел о выдаче виз пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Однако речь идет только о тех, у кого члены семьи или близкие родственники постоянно проживают в Германии.

"Речь идет о помощи нуждающимся. Мы хотим сделать так, чтобы турецкие или сирийские семьи в Германии могли без волокиты привезти к себе близких родственников из региона бедствия, чтобы здесь они могли найти убежище и получить медицинскую помощь", - сказала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. Число погибших превысило 23 тысячи человек.

Кроме того, сегодня Турция открыла границу с Арменией, которая была закрыта 35 лет, чтобы облегчить возникшую в результате землетрясения гуманитарную катастрофу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция