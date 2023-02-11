Германия планирует выдать визы пострадавшим от землетрясения в Турции, но есть условие

Немецкое правительство планирует выдать визы пострадавшим от землетрясения, если у них есть родственники в Германии.

По информации издания, немецкое Министерство внутренних дел договорилось с Министерством иностранных дел о выдаче виз пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Однако речь идет только о тех, у кого члены семьи или близкие родственники постоянно проживают в Германии.

"Речь идет о помощи нуждающимся. Мы хотим сделать так, чтобы турецкие или сирийские семьи в Германии могли без волокиты привезти к себе близких родственников из региона бедствия, чтобы здесь они могли найти убежище и получить медицинскую помощь", - сказала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.