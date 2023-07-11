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Германия не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты, - Писториус

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Вильнюс, Вторник 11 июля 2023 20:08
Германия не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты, - Писториус Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Немецкое правительство не намерено менять свою позицию насчет передачи Украине дальнобойных ракет, несмотря на решения других стран.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

"Если отдельные партнеры делают это (передают дальнобойные ракеты - ред.), то это их суверенное решение. Мы не намерены менять свою позицию", - подчеркнул министр в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе.

При этом он добавил, что не видит причин для критики Германии, поскольку она является вторым по значимости союзником Украины.

"Без нас противовоздушная оборона Украины была бы вообще немыслима", - заявил Писториус.

Ракеты Taurus

Напомним, Германия имеет на вооружении дальнобойные ракеты Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Их передачу Украине еще в конце мая поддержал депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. Это произошло после того, как Британия решила предоставить ВСУ свои дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Позже в СМИ написали, что Украина официально запросила у Германии поставки Taurus, но правительство ФРГ отказалось от передачи. Еще тогда Писториус подчеркивал, что его страна "очень осторожна" в таких вопросах.

Отметим, сегодня, 11 июля, Франция анонсировала передачу Украине дальнобойных ракет. По данным СМИ, украинским солдатам предоставят ракеты SCALP.

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