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Германия поддержит ужесточение санкций против Ирана за поставку беспилотников РФ

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия поддержит дальнейшую изоляцию Ирана за поставки военных дронов в Россию, которую последняя использует в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

"На мой взгляд, в связи с поставками беспилотников из Ирана в Россию должен быть еще один пакет санкций против иранского режима", - заявила министр.

По ее словам, жесткие доказательства покажут, что оба режима не только брать по духу, но и поддерживают друг друга поставками оружия. Бербок подчеркнула, что должно быть доказано происхождение дронов, применяемых Россией.

"Конечно, все должно быть юридически чистым. Беспилотники-камикадзе, сбитые и в Киеве, очень ясно, откуда они", - сказала Бербок.

Министр добавила, что единственный ответ, учитывая ужасную ситуацию в самом Иране, состоит в том, что страны запустили новый пакет санкций. Однако она не объяснила, какие именно ограничения будут введены, поскольку Иран и так находится под западными санкциями и продолжает производить такое оружие.

Напомним, что США готовят санкции против Ирана из-за поставок России оружия.

Также Евросоюз может прибегнуть к санкциям против Ирана, если в ходе расследования подтвердится информация о поставках беспилотников России.

В понедельник, 17 октября, российские военные атаковали Киев с помощью иранских дронов-камикадзе.

В результате вражеских ударов погибли по меньшей мере четверо мирных жителей столицы .

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