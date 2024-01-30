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Германия подняла в воздух истребитель для перехвата российского военного самолета

Архивное фото: Германия подняла в воздух истребитель для перехвата российского военного самолета (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия сегодня, 30 января, была вынуждена поднять в воздух истребитель для перехвата российского военного самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ВВС Германии.

Отмечается, что истребитель поднялся на взлетную полосу А с Лааге и обнаружил российский военный самолет в международном воздушном пространстве над Рюгеном.

Он сопровождал его в течение короткого времени, прежде чем он повернул обратно на восток.

Фото: Российский самолет (twitter.com/Team_Luftwaffe)

"Военный самолет Ил-20М летел без сигнала транспондера", - добавили в ВВС Германии.

В Германии уточнили, что в перехвате участвовала 71-я тактическая эскадрилья ВВС "Рихтгофен". Воинское соединение оснащено истребителями Eurofighter Typhoon.

Провокации России

Напомним, россияне уже не раз использовали свои самолеты для провокаций. В августе прошлого года американские системы противовоздушной обороны обнаружили четыре военных самолета страны-агрессора вблизи Аляски.

В том же месяце Военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "до территории НАТО".

Недавно норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства Североатлантического альянса.

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