Германия поднимала истребители из-за пролета российского Ил-20 над Балтийским морем

Отмечается, что российский самолет Ил-20 (COOT-A) идентифицирован в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. После фиксации воздушного судна, немецкие истребители совершили вылет из авиабазы Лааге.

"Наши германские истребители Eurofighters вылетели из Laage для Alpha Scramble сегодня около 12:45", - говорится в публикации Люфтваффе.

В заявлении указывается, что после того, как российский Ил-20 (COOT-A) был идентифицирован при нарушении воздушного пространства над Балтийским морем, его движение сопровождалось германскими Eurofighters.

Воздушные провокации росавиации

Напомним, Россия уже не раз использовала свои военные самолеты для различных провокаций в международном воздушном пространстве.

Так, к примеру, в августе 2023 года американские системы ПВО обнаружили 4 военных самолета страны-агрессора возле Аляски. В том же месяце ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "к территории НАТО".

Недавно норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства НАТО.

А также сообщалось, что в конце февраля Люфтваффе поднимало в воздух истребитель Eurofighter для перехвата российского военного самолета Ил-20М, зафиксированного в районе Финляндии.