Германия переносит ремонтный центр украинской техники из Словакии: в чем причина

Как заявил представитель Министерства обороны Германии, процесс должен завершиться до 31 декабря 2024 года.

Сообщается, что решение было принято из-за проблем в организации и операционных процессах на словацком объекте.

Известно, что этот ремонтный центр начал свою работу в Словакии с конца 2022 года. Он обслуживал ключевые единицы военной техники ВСУ, в частности самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, бронированные машины Dingo, ракетные системы MARS II и зенитные установки Gepard.

Однако Словакия, по словам немецких чиновников, неоднократно демонстрировала "громоздкость" в организации работы центра.

Также среди ключевых проблем были названы разногласия в интерпретации европейских таможенных правил и сложности с проведением капитального ремонта поврежденной техники.

Несмотря на перенос центра, Германия уверяет, что ремонт техники для Украины остается приоритетом. Там напомнили, что в Литве и на территории Украины уже работают другие немецкие ремонтные центры, которые также обслуживают предоставленную ВСУ военную технику.

Помощь Германии Украине

Германия является одним из ведущих партнеров Украины, предоставляя значительную военную помощь в ее противостоянии российской агрессии.

Например, недавно стало известно о том, что Берлин профинансирует передачу Украине еще 20 БМП Marder.

Также сегодня Германия вместе с другими странами продолжает обсуждать вопрос миротворческой миссии в Украине после завершения боевых действий. Комментируя возможность отправки немецких солдат в качестве миротворцев в Украину, министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что это возможно. Однако при каком условии - узнайте в материале РБК-Украина.