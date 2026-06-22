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Германия перебрасывает тысячи военных к границе с Беларусью, - Bild

20:21 22.06.2026 Пн
2 мин
Что известно о сроках развертывания?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: немецкие военные (Getty Images)

Германия разместит в Литве почти пять тысяч военнослужащих для защиты восточного фланга НАТО. Они будут базироваться вблизи границы с Беларусью на постоянной основе.

Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Согласно плану, Германия к концу 2027 года развернет там полноценную военную бригаду численностью около 5000 солдат.

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По словам Каунаса, создание инфраструктуры для военных идет на десять месяцев быстрее утвержденного графика. На месте лесов сейчас активно строят жилые кварталы, школы, детские сады и медицинские учреждения.

Готовность к обороне

Министр обороны Литвы подчеркнул, что немецкая бригада под командованием генерала Кристиана Хубера критически важна для сдерживания агрессии на восточном фланге Альянса.

"Мы можем исходить из того, что Германия и Литва в любом случае будут готовы к концу 2027 года, если не раньше. Бригада будет полностью оснащена и готова", - отметил Каунас.

Развертывание этих сил в Литве чиновник назвал "вехой в отношениях" обеих стран.

Немецкие военные в Литве

Сейчас в Литве уже находится около 1800 немецких военных. В июне они проводят учения в Пабраде, расположенном в 20 километрах от белорусской границы.

45-я танковая бригада на этих учениях под названием Freedom Shield ("Щит свободы") взаимодействует с 203-м танковым батальоном из Аугустдорфа и частями 122-го мотопехотного батальона из Оберфихтаха. Эти два батальона должны в 2027 году передислоцироваться в Литву.

Напомним, Украина усиливает оборону на северной границе на фоне опасений, что Россия еще больше втянет Беларусь в войну. В частности, укрепляются фортификационные сооружения и ведется наблюдение за активностью войск и дронов вблизи границы.

Отметим, Минск предоставил Москве свою территорию для вторжения в Украину в феврале 2022 года. Беларусь регулярно оказывает россиянам инфраструктурную и логистическую поддержку, хотя Лукашенко неоднократно уверял, что его армия не будет принимать непосредственного участия в боевых действиях.

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