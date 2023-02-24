RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия передаст Украине еще четыре танка Leopard 2

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 24 февраля, Германия решила увеличить количество танков Leopard 2, которые планировала отправить в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

Германия пообещала Украине поставку еще четырех современных боевых танков Leopard 2 из складов Бундесвера.

Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус решил увеличить общее количество планируемых поставок с 14 до 18 танков Leopard 2 A6. Это означает, что Германия вместе со своими странами-партнерами Португалией и Швецией сейчас способна предоставить Украине батальон из 31 танка.

Напомним, сегодня Швеция также официально подтвердила передачу Украине танков Leopard 2.

Кроме того, Канада выделит новый пакет помощи Украине в размере 32 миллионов долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины