Германия передаст Украине новые AI-дроны Mini-Taurus, - Bild

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Эти дроны, прозванные Mini-Taurus, будут оснащены современными системами, делающими их практически неуязвимыми для российских систем радиоэлектронной борьбы и GPS-помех.

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил факт поставки беспилотников Украине.

По словам инсайдеров, уже с декабря ежемесячно начнут поставлять несколько сотен таких дронов. Сейчас несколько образцов тестируются на востоке Украины в реальных боевых условиях.

Mini-Taurus способны анализировать местность и определять местоположение даже при сложных погодных условиях или разрушенной инфраструктуре. Это позволяет дрону продолжать миссию даже при потере радиосигнала, что значительно увеличивает точность поражения.

Mini-Taurus имеет дальность полета в четыре раза большую, чем у стандартных украинских дронов-камикадзе, и при этом стоит значительно дешевле зарубежных аналогов. Хотя Bild не раскрывает точную стоимость, известно, что американские Switchblade 600 стоят около 100 000 евро, а российские Zala Lancet - 35 000 евро.

Писториус подчеркнул, что Украина сможет эффективно использовать эти беспилотники против ключевых военных объектов России, таких как командные пункты и логистические центры. В будущем Германия, по словам министра, может рассмотреть возможность внедрения подобных технологий в своем Бундесвере.