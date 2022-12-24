Германия передала Украине еще один БРЭМ и 13 автомобилей пограничной службы

В целом Украина получила от Германии уже 13 Bergerpanzer 2 и 78 машин пограничной службы.

Германия также передала нашей стране одну карету скорой помощи (всего 35) и два вилочных погрузчика (всего 6).

Кроме того, государство готовит к передаче Украине 50 полевых обогревателей и 26 сменных систем для погрузчиков.

Напомним, Украина получит 26 военных грузовиков Rheinmetall HX 8x8 от Германии.

Кроме того, в Германии обещают изучить вопросы дальнейших поставок оружия Украине после того, как США передали Киеву систему ПВО Patriot.

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