RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия передала Украине еще один БРЭМ и 13 автомобилей пограничной службы

Фото: Германия передала Украине еще один БРЭМ и 13 автомобилей пограничной службы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия передала Украине еще одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergerpanzer 2 и 13 автомобилей пограничной службы в течение недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства.

В целом Украина получила от Германии уже 13 Bergerpanzer 2 и 78 машин пограничной службы.

Германия также передала нашей стране одну карету скорой помощи (всего 35) и два вилочных погрузчика (всего 6).

Кроме того, государство готовит к передаче Украине 50 полевых обогревателей и 26 сменных систем для погрузчиков.

Напомним, Украина получит 26 военных грузовиков Rheinmetall HX 8x8 от Германии.

Кроме того, в Германии обещают изучить вопросы дальнейших поставок оружия Украине после того, как США передали Киеву систему ПВО Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощьВойна России против Украины