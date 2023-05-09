Германия передала спецтехнику украинским спасателям

Украинские спасатели получили 14 единиц специальной техники, которую передала Германия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Германии в Украине Анку Фельдгузен в Twitter.
"Подразделения ГСЧС Украины ежедневно спасают человеческие жизни, несмотря на постоянную опасность. Очень рада, что вместе с главой ГСЧС Сергеем Круком посетила Мобильный спасательный центр быстрого реагирования и передала 14 единиц спецтехники из Германии", - написала дипломат.
Фото: Германия передала Украине спецтехнику для спасателей (twitter.com/AnkaFeldhusen)
Напомним, ранее стало известно, что Дания вместе с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1.
Также мы писали, что 18 апреля Германия объявила о передаче Украине зенитного ракетного комплекса Patriot.
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