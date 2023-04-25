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Германия передала партию бронетранспортеров Piranha армии Молдовы

Фото: Piranha (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 25 апреля, в Молдову поступила партия бронетранспортеров Piranha, которые обязалась стране передать Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Молдовы.

"Это часть партии 19 военных автомобилей, подаренных правительством Федеративной Республики Германия в начале этого года", - говорится в сообщении.

Первые подразделения прибыли в Молдову 10 января 2023 года.

"Остальные должны поступить в Национальную армию Молдовы в течение года", - добавили в Минобороны.

Piranha

Семейство многоцелевых колесных бронемашин разработано швейцарской фирмой Mowag, с 2010 года принадлежащей General Dynamics.

Бронемашины MOWAG Piranha стоят на вооружении армий более 20 стран и производятся по лицензии рядом иностранных компаний. Общее количество выпускаемых и включенных в список заказов машин Piranha составляет более 10 700 штук.

Напомним, что Европейский союз развернет в Молдове гражданскую миссию по усилению безопасности перед гибридными угрозами, в том числе со стороны России.

В Молдове возле Кишинева планируют построить современную военную базу для подготовки личного состава национальной армии. Ее строительство может занять от трех до пяти лет.

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Молдова