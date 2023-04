ЕС разворачивает миссию в Молдове по усилению безопасности

Соответствующее решение согласовали министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге. Миссия будет называться EU Partnership Mission in the Republic of Moldova (EUPM Moldova).

"Как одна из стран, наиболее пострадавшая от последствий незаконного вторжения России в Украину, мы наблюдаем усиление и продолжение попыток России дестабилизировать Молдову с помощью гибридных действий. Сегодня мы усиливаем поддержку ЕС в защите безопасности, территориальной целостности и суверенитета Молдовы", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Целью этой гражданской миссии является повышение устойчивости сектора безопасности Молдовы в сферах управления кризисами и гибридными угрозами, включая кибербезопасность, а также противодействие манипулированию иностранной информацией и вмешательству.

Миссия будет проводить консультации, также будет создан отдел, который займется реализацией проектов в указанных сферах.

По просьбе Молдовы первоначальный мандат миссии составит 2 года. Главным ответственным за проект в Брюсселе будет Стефано Томат из специального директората Европейской службы внешних дел, который занимается всеми 11 гражданскими миссиями ЕС в Европе, Азии и Африке.

Напомним, в Евросоюзе могут дать "зеленый свет" санкциями против олигархов из Молдовы, поддерживающих пророссийские митинги в стране.

Также отметим, что в начале года в ЕС анонсировали выделение Молдове дополнительной помощи из-за угрозы со стороны России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.