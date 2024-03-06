Германия с партнерами призывают ЕС к санкциям против ракетной промышленности Ирана

Германия и восемь других стран призывают Европейский союз ввести санкции против иранской ракетной промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Иран в огромных масштабах поставляет ракеты и беспилотники не только России, но и радикальным исламистам на Ближнем Востоке.

В связи с этим Германия и восемь других стран ЕС призывают к новым санкциям. Это следует из письма федерального министра иностранных дел Аннали Бербок и нескольких ее коллег к Верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю.

Впрочем, с реакцией Боррель не спешит. Письмо, подписанное Бербоком и министрами иностранных дел Франции, Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Нидерландов, датировано еще 19 февраля. Однако Боррель до сих пор не ответил.

Представитель Европейской службы внешних дел (ЕСВД), которую возглавляет Боррель, пояснил, что они принципиально не комментируют обмен мнениями между Боррелем и странами-членами ЕС. Процедура, связанная с санкциями, также является конфиденциальной.

Иностранное оружие в России

Иран стал первой страной, начавшей поставлять России оружие для войны с Украиной. Так, от Ирана российская армия стабильно получает ударные дроны "Шахед", атакующие украинские города и инфраструктуру. Кроме того, Иран помог России наладить собственное производство этих дронов.

Кроме Ирана, свое оружие россиянам снабжает Северная Корея. Первоначально РФ получала от КНДР артиллерийские снаряды и боеприпасы для РСЗО.

Однако недавно стало известно, что Северная Корея передала РФ свои баллистические ракеты. Этими ракетами россияне атаковали Украину.

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