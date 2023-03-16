Германия с партнерами обещает обеспечить Украину непрерывной поставкой боеприпасов

В заявлении к нижней палате парламента канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Берлин вместе со своими европейскими партнерами обеспечит получение Киевом оружия и оборудования, чтобы выстоять и защититься.

"Особенно важно быстро обеспечить Украину необходимыми боеприпасами. На Европейском Совете мы примем решение о дальнейших мерах вместе с нашими партнерами из ЕС для достижения еще лучшей, непрерывной поставки", - сказал канцлер.

Напомним, ЕС может выделить 500 млн евро на производство боеприпасов для Украины.

СМИ также сообщали, что ЕС должен одобрить общий план закупки боеприпасов для Украины на следующей неделе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.