Германия получила первую партию сжиженного газа из США

Танкер Maria Energy прибыл в плавучий терминал в Вильгельмсгафене, который был открыт в декабре 2022 года. К тому времени Германия была единственной европейской страной, у которой не было инфраструктуры для приема сжиженного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание DW .

Известно, что сначала сжиженный газ перегрузят на специальное судно Höegh Esperanza. Затем его планируют превратить в газообразную форму и затем закачать в немецкую газопроводную сеть.

Власти Германии готовятся к открытию еще четырех плавучих терминалов для того, чтобы облегчить импорт сжиженного газа. Ожидается, что Германия будет импортировать LNG из стран Северной и Западной Африки, а также Ближнего Востока.