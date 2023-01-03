ua ru
Вт, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия перестала покупать газ, нефть и уголь в России

Новина українською →
Германия, Вторник 03 января 2023 16:55
Германия перестала покупать газ, нефть и уголь в России Фото: Германия перестала покупать газ, нефть и уголь у России (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

С 1 января 2023 года Германия стала независимой от российской нефти, полностью отказавшись от ее поставки. Ранее в стране отказались от российского газа и угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Федерального правительства Германии в Facebook.

"С 1.1.2023 Германия больше не будет получать российскую нефть по трубопроводу – еще один важный шаг на пути к климатической и кризисной поставке энергии!", - говорится в сообщении.

Правительство Германии также отмечает, что ранее 55% всего импорта газа, 50% импорта угля и 35% импорта нефти в Германию приходилось именно на Россию.

Напомним, Германия подписала первый долгосрочный контракт на закупку газа из Катара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАФТА
NEWS
Военные допустили подготовку России к ракетной атаке: когда это может произойти
Военные допустили подготовку России к ракетной атаке: когда это может произойти
DAILY
"Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село
Юлия Акимовакорреспондент "Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село