Германия перестала покупать газ, нефть и уголь в России
С 1 января 2023 года Германия стала независимой от российской нефти, полностью отказавшись от ее поставки. Ранее в стране отказались от российского газа и угля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Федерального правительства Германии в Facebook.
"С 1.1.2023 Германия больше не будет получать российскую нефть по трубопроводу – еще один важный шаг на пути к климатической и кризисной поставке энергии!", - говорится в сообщении.
Правительство Германии также отмечает, что ранее 55% всего импорта газа, 50% импорта угля и 35% импорта нефти в Германию приходилось именно на Россию.
Напомним, Германия подписала первый долгосрочный контракт на закупку газа из Катара.
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