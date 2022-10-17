Германия оштрафовала Telegam на 5 млн евро: в чем обвиняют

Федеральное ведомство юстиции Германии наложило на мессенджер Telegram штраф на общую сумму 5,1 млн евро за предполагаемые нарушения в 2021 и 2022 годах закона об улучшении правоприменения в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Германии.

"Telegram FZ-LLC, как провайдеру социальной сети Telegram, вменяются в вину нарушения против обязанности предоставить законные пути оповещения о противозаконном содержании, а также против обязанности назначить уполномоченного внутри страны", - говорится в документе.

В ведомстве утверждают, что с апреля 2021 года неоднократно пытались доставить в Дубай, где находится штаб-квартира Telegram, письма о слушаниях в Германии. Несмотря на поддержку компетентных органов в ОАЭ по линии оказания международной правовой поддержки, это не удалось сделать.

Закон об улучшении правоприменения в социальных сетях принят для регулирования процесса рассмотрения жалоб со стороны пользователей соцсетей. В частности, он обязывает провайдера иметь в Германии представителя – лицо, или организацию, который был бы уполномочен принимать и вручать документацию, в частности решения местных властей или судов.