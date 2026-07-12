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Германия оплатит для Украины 50 тысяч дронов, которые сами находят цели, - Reuters

17:45 12.07.2026 Вс
2 мин
Стоимость заказа составляет около 90 миллионов евро.
aimg Валерия Абабина
Фото: Германия профинансирует 50 тысяч дронов Shrike (Getty Images)

Заказ на 50 тысяч ударных беспилотников для Украины финансирует Германия. Это один из самых известных закупочных заказов на дроны от западного правительства для Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Речь идет о FPV-дронах Shrike с обзором от первого лица, производимого крупным украинским производителем SkyFall.

Беспилотники оснащены программным обеспечением американской оборонно-технологической компании Auterion - предназначено для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на завершающем этапе полета.

Объем и финансирование

По словам гендиректора Auterion Лоренца Майера, стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро (103 миллиона долларов), а финансирует его европейская страна. Часть дронов уже доставили правительству Украины, остальные должны отправить в этом году.

В SkyFall подтвердили участие Германии, однако отказались комментировать детали закупки. Министерство обороны Германии от комментариев воздержалось, ссылаясь на оперативную безопасность. Украинское Минобороны тоже не комментировало соглашение.

Что такое Shrike

Shrike – недорогой дрон, который используется в Украине с 2023 года.

Недавно он приобрел известность за рубежом: версия Shrike 10-F, изготовленная SkyFall вместе с британской компанией Skycutter, возглавила таблицу лидеров в первом раунде конкурса Пентагона.

Речь идет об инициативе стоимостью 1,1 млрд долларов, направленной на закупку сотен тысяч односторонних ударных беспилотников. Программное обеспечение Auterion используется в нескольких проектах этого конкурса.

По словам Майера, Auterion в целом помогает поставлять Украине 100 тысяч дронов в этом году в партнерстве с разными производителями оборудования, финансируемыми несколькими западными правительствами.

Среди этих поставок - контракт Пентагона на 50 миллионов долларов на 33 тысячи уже доставленных в Украину беспилотников.

В прошлом месяце Великобритания сообщила, что в этом году предоставит Украине 150 тысяч дронов в рамках пакета финансирования на 752 миллиона фунтов стерлингов (1,01 миллиарда долларов).

Ранее 8 июля Украина и Германия подписали соглашение о совместном производстве дронов BARS – первый этап финансирует немецкая сторона, а всю изготовленную технику сразу передадут на фронт.

В апреле Киев и Берлин согласовали пакет сотрудничества на 4 млрд евро , предусматривающий поставки сотен ракет для систем Patriot и беспилотников.

По данным Кильского института, в марте-апреле 2026 года Германия выделила 4,2 млрд евро военной помощи – преимущественно на ПВО и беспилотники.

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