Германия оплатит для Украины 50 тысяч дронов, которые сами находят цели, - Reuters

Речь идет о FPV-дронах Shrike с обзором от первого лица, производимого крупным украинским производителем SkyFall.

Беспилотники оснащены программным обеспечением американской оборонно-технологической компании Auterion - предназначено для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на завершающем этапе полета.

Объем и финансирование

По словам гендиректора Auterion Лоренца Майера, стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро (103 миллиона долларов), а финансирует его европейская страна. Часть дронов уже доставили правительству Украины, остальные должны отправить в этом году.

В SkyFall подтвердили участие Германии, однако отказались комментировать детали закупки. Министерство обороны Германии от комментариев воздержалось, ссылаясь на оперативную безопасность. Украинское Минобороны тоже не комментировало соглашение.

Что такое Shrike

Shrike – недорогой дрон, который используется в Украине с 2023 года.

Недавно он приобрел известность за рубежом: версия Shrike 10-F, изготовленная SkyFall вместе с британской компанией Skycutter, возглавила таблицу лидеров в первом раунде конкурса Пентагона.

Речь идет об инициативе стоимостью 1,1 млрд долларов, направленной на закупку сотен тысяч односторонних ударных беспилотников. Программное обеспечение Auterion используется в нескольких проектах этого конкурса.

По словам Майера, Auterion в целом помогает поставлять Украине 100 тысяч дронов в этом году в партнерстве с разными производителями оборудования, финансируемыми несколькими западными правительствами.

Среди этих поставок - контракт Пентагона на 50 миллионов долларов на 33 тысячи уже доставленных в Украину беспилотников.

В прошлом месяце Великобритания сообщила, что в этом году предоставит Украине 150 тысяч дронов в рамках пакета финансирования на 752 миллиона фунтов стерлингов (1,01 миллиарда долларов).