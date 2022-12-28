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Германия возглавит военные силы НАТО наивысшего уровня готовности

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Среда 28 декабря 2022 12:50
Германия возглавит военные силы НАТО наивысшего уровня готовности Фото: спикер НАТО Оана Лунгеску (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия с 1 января возглавит Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО, которая входит в Силы быстрого реагирования Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"В воскресенье (1 января 2023 года) Германия возглавит военные силы НАТО наивысшего уровня готовности, переведя тысячи военных в режим готовности к развертыванию в течение нескольких дней", - говорится в нем.

Отметим, что Объединенная оперативная группа повышенной готовности (VJTF) НАТО была создана в 2014 году на основе укрепленных сил реагирования НАТО после незаконной аннексии Россией Крыма и кризисов на Ближнем Востоке.

"Германия является важным союзником, и мы благодарим Германию за руководство VJTF в 2023 году. Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории Альянса. VJTF является первым реагированием НАТО и ключевой частью нашей коллективной обороны. Лидерство Германии является сильным проявлением ее преданности и возможностей", - сказала спикер НАТО Оана Лунгеску.

Добавим, что руководство и членство в VJTF меняется каждый год. В 2023 году сухопутные силы VJTF будут составлять около 11,5 млн военнослужащих. В общей сложности девять членов НАТО (Бельгия, Чехия, Латвия, Литва, Люксембург, Германия, Нидерланды, Норвегия, Словения) примут там участие.

Напомним, глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман отметила, что после окончания войны Украине нужны гарантии безопасности от НАТО. Страна должна быть укреплена так, чтобы РФ больше не решилась на новое вторжение.

Тем временем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина становится сильнейшей военной мощью восточного фланга НАТО.

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