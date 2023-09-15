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Германия обсуждает со Швецией и Египтом временную передачу Украине систем IRIS-T

Фото: Германия обсуждает со Швецией и Египтом передачу Украине систем IRIS-T (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия обсуждает со странами-партнерами временную передачу Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии зеленых, заместителя председателя комитета по обороне Омида Нурипура в эфире ZDF.

Конечно, Украине нужно больше систем ПРО. Системы IRIS-T помогают защитить города, поэтому это важно. Немецкое правительство также обсуждает это со странами-партнерами, которые получили IRIS-T от Германии, могут ли они хотя бы временно передать их Украине", - сказал он.

Политик не назвал страны, с которыми Германия ведет переговоры. Однако известно, что в 2018 году Германия продала Египту четыре комплекса IRIS-T SLM, а в 2021 году Египет заказал еще 16 дополнительных комплексов.

Также в 2019 году Швеция получила от Германии первую систему IRIS-T SLS ближнего радиуса действия.

Помощь Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Недавно же стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

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