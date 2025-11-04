Германия обсуждает возвращение призыва в армию, - The Times

В стране уже несколько недель обсуждают, как восполнить нехватку военных кадров. Правительство хочет найти до 80 тысяч дополнительных рекрутов, чтобы к 2035 году достичь цели НАТО — 260 тысяч активных военнослужащих.

Министр обороны Борис Писториус ранее сообщил, что с января каждый 18-летний гражданин Германии получит анкету, где будет указано, готов ли он проходить службу в течение как минимум шести месяцев.

Эта мера должна добавить несколько тысяч добровольцев к тем 10 тысячам, которые ежегодно вступают в армию.

А с середины 2027 года всех юношей обяжут проходить отбор, хотя сама служба останется добровольной.

Призыв или лотерея: что обсуждают в Германии

Несмотря на усилия властей, эксперты сомневаются, что анкетирование решит проблему нехватки кадров.

В парламенте и СМИ активно обсуждаются варианты — от возвращения обязательного призыва до введения лотереи, как в Дании.

Под хэштегом Wehrpflicht (воинская повинность) в немецких соцсетях появились тысячи роликов, некоторые из которых набрали миллионы просмотров.

"По моему мнению, все должно быть добровольным, потому что никто не может быть вынужден, в худшем случае, убивать другого человека", — сказала 19-летняя Гелена Клир, проходящая волонтёрскую службу в начальной школе.

Молодежь против, общество разделено

Согласно опросу Forsa, более половины граждан Германии поддерживают идею призыва, однако среди молодёжи 63% выступают против. Модель лотереи вызывает ещё большее неприятие — 76% респондентов не одобряют этот способ отбора.

Ожидалось, что новый план представят в октябре, однако Социал-демократическая партия (СДПГ) отозвала поддержку за несколько минут до пресс-конференции, и проект провалился.

18-летний председатель Федеральной конференции учащихся Квентин Гертнер заявил, что власти игнорируют мнение молодого поколения:

"Нельзя требовать от нас чего-то и не хотеть с нами разговаривать", — подчеркнул он.

После окончания университета Гертнер планирует пройти базовую военную подготовку, но при этом отмечает: "Если будет введен призыв, я буду служить своей стране. Однако понимаю тех, кто сомневается, когда государство снова и снова забывает о молодых людях".

Армия пытается стать привлекательнее

Бундесвер уже предпринимал шаги для улучшения имиджа армии — повышал зарплаты, оплачивал получение водительских прав и другие программы поддержки.

После критики со стороны молодёжных организаций министр обороны лично встретился с Гертнером и пригласил его на консультации по законопроекту, которые пройдут на следующей неделе.