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Германия обучает украинских военных защите от ядерной опасности, - Bild

Фото: Германия обучает украинских военных защите от ядерной опасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные проходят в Германии обучение по защите от ядерных, химических и биологических отравляющих веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Неназванный немецкий военный рассказал изданию, что тренировки украинских военных проходят в регионе Алльгау.

По информации Bild, Бундесвер уже передал Украине пакет дезактивационных технологий, которые необходимы для очищения от радиоактивных, химических и биологических веществ.

Журналисты добавляют, что в течение трех недель украинских военных будут обучать в Германии работе с дезактивационным комплексом.

Россияне могут готовить теракт на ЗАЭС

Напомним, несколько недель назад начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. В частности, они заминировали бассейн-охладитель реакторов, подрыв которого может привести к "значительным проблемам".

Как отмечал военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина, россияне могут подорвать бассейн-охладитель из-за страха перед контрнаступлением ВСУ и после этого начать шантаж.

При этом 22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка и СБУ доложили ему о планах оккупантов организовать теракт с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

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