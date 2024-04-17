Не только НАТО. Германия призвала страны Персидского залива передать ПВО Украине

Как пишет FT, правительство Германии направило десяткам стран, в том числе арабским государствам Персидского залива, письмо с просьбой увеличить количество систем противовоздушной обороны в Украине.

В письме Германия заявляет, что Киеву нужна срочная помощь для защиты своих городов, войск и критической инфраструктуры от "смертоносного натиска" российских ракет.

В частности, в письме министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус заявили, что они запускают глобальную инициативу, направленную на восполнение пробелов в противовоздушной обороне Украины.

Они также добавили, что обратились к "широкому кругу партнеров, не входящих в НАТО".

ПВО для Украины

Россия ужесточила свои атаки по территории Украины. Именно поэтому власти заговорили о необходимости усиления ПВО для защиты украинских городов и инфраструктуры.

Помочь Украине с поиском ПВО вызвалась Германия. В частности, было принято решение о передаче Украине дополнительной системы Patriot.

Однако, по словам президента Владимира Зеленского, заявил, что для полного закрытия неба Украины нужно 25 систем Patriot. А вот глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в мире около 100 свободных систем Patriot и Украина могла бы получить их.

Стоит отметить, что Украина заинтересована не только в Patriot, но и в системе Samp-T, которые тоже способны сбивать баллистику и ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.

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