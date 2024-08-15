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ПВО Iris-T и танки Leopard: в Германии раскрыли детали новой военной помощи Украине

Четверг 15 августа 2024 19:22
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ПВО Iris-T и танки Leopard: в Германии раскрыли детали новой военной помощи Украине Фото: немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Германия анонсировала передачу Украине нового пакета военной помощи. В него вошли системы ПВО малой и средней дальности Iris-T и танки Leopard.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг в программе на YouTube-канале Вооруженных сил Германии.

По его словам, Украина до декабря 2024 получит по две системы противовоздушной обороны малой и средней дальности Iris-T. А также 16 самоходных артиллерийских установок двух типов и другое вооружение.

Германия планирует передать Украине:

  • две батареи ЗРК IRIS-M и две IRIS-T SLS;
  • 10 зенитных установок Gepard;
  • 12 САУ PzH 2000 и четыре Zuzana 2;
  • САУ RCH 155;
  • около 30 танков Leopard 1A5;
  • 400 MRAP;
  • логистический транспорт (грузовики, цистерны, вездеходы, пикапы);
  • БпЛА и антидроновые системы;
  • штурмовые винтовки MK 556;
  • медицинские материалы;
  • полевой госпиталь.

Помощь от Германии

Одним из лидеров по оказанию Украине военной помощи является Германия.

Ранее сообщалось, что Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot. По словам Министра обороны Германии, Украина получит четверть немецких запасов Patriot.

При этом Берлин отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В последний раз Германия выделила для Украины помощь в начале июня этого года. Он включал в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.

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