ПВО Iris-T и танки Leopard: в Германии раскрыли детали новой военной помощи Украине

Германия анонсировала передачу Украине нового пакета военной помощи. В него вошли системы ПВО малой и средней дальности Iris-T и танки Leopard.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг в программе на YouTube-канале Вооруженных сил Германии.

По его словам, Украина до декабря 2024 получит по две системы противовоздушной обороны малой и средней дальности Iris-T. А также 16 самоходных артиллерийских установок двух типов и другое вооружение.

Помощь от Германии

Одним из лидеров по оказанию Украине военной помощи является Германия.

Ранее сообщалось, что Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot. По словам Министра обороны Германии, Украина получит четверть немецких запасов Patriot.

При этом Берлин отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В последний раз Германия выделила для Украины помощь в начале июня этого года. Он включал в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.

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