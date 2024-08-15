ПВО Iris-T и танки Leopard: в Германии раскрыли детали новой военной помощи Украине
Германия анонсировала передачу Украине нового пакета военной помощи. В него вошли системы ПВО малой и средней дальности Iris-T и танки Leopard.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг в программе на YouTube-канале Вооруженных сил Германии.
По его словам, Украина до декабря 2024 получит по две системы противовоздушной обороны малой и средней дальности Iris-T. А также 16 самоходных артиллерийских установок двух типов и другое вооружение.
Германия планирует передать Украине:
- две батареи ЗРК IRIS-M и две IRIS-T SLS;
- 10 зенитных установок Gepard;
- 12 САУ PzH 2000 и четыре Zuzana 2;
- САУ RCH 155;
- около 30 танков Leopard 1A5;
- 400 MRAP;
- логистический транспорт (грузовики, цистерны, вездеходы, пикапы);
- БпЛА и антидроновые системы;
- штурмовые винтовки MK 556;
- медицинские материалы;
- полевой госпиталь.
Помощь от Германии
Одним из лидеров по оказанию Украине военной помощи является Германия.
Ранее сообщалось, что Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot. По словам Министра обороны Германии, Украина получит четверть немецких запасов Patriot.
При этом Берлин отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.
В последний раз Германия выделила для Украины помощь в начале июня этого года. Он включал в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.
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