В Германии предложили лишить некоторых украинцев соцпомощи

Оппозиция в Германии предлагает отменить денежную помощь некоторым украинским беженцам. Речь идет об украинцах, которые не работают официально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Карстена Линнеманна в интервью медиагруппе Funke.

Он отметил, что в Германии "шестизначное количество людей принципиально не желает работать". По его мнению, государство должно исходить из того, что они нуждаются в помощи.

"Уменьшение выплат на 10, 20 или 30 процентов недостаточно. Нужно полностью отменить базовую помощь", - сказал оппозиционер.

Линнеманн считает, что Германии нужны изменения в политике. Он отметил, что хочет "справедливой системы социальной поддержки, а базовый доход сейчас - несправедливый".

"Мы должны обсудить, почему во многих европейских странах более 50 процентов украинцев работают, а в Германии - всего 25 процентов. Существует явная нехватка стимулов для того, чтобы быстро взяться за работу", - заявил политик.

Линнеманн подчеркнул, что украинцы защищают свободу немцев, но при этом он считает, что если есть помощь, то она связана с взаимными действиями, включающими трудоустройство.