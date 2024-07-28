В Германии предложили лишить некоторых украинцев соцпомощи
Оппозиция в Германии предлагает отменить денежную помощь некоторым украинским беженцам. Речь идет об украинцах, которые не работают официально.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Карстена Линнеманна в интервью медиагруппе Funke.
Он отметил, что в Германии "шестизначное количество людей принципиально не желает работать". По его мнению, государство должно исходить из того, что они нуждаются в помощи.
"Уменьшение выплат на 10, 20 или 30 процентов недостаточно. Нужно полностью отменить базовую помощь", - сказал оппозиционер.
Линнеманн считает, что Германии нужны изменения в политике. Он отметил, что хочет "справедливой системы социальной поддержки, а базовый доход сейчас - несправедливый".
"Мы должны обсудить, почему во многих европейских странах более 50 процентов украинцев работают, а в Германии - всего 25 процентов. Существует явная нехватка стимулов для того, чтобы быстро взяться за работу", - заявил политик.
Линнеманн подчеркнул, что украинцы защищают свободу немцев, но при этом он считает, что если есть помощь, то она связана с взаимными действиями, включающими трудоустройство.
Помощь Украине от Германии
Германия является одним из лидеров по оказанию Украине военной помощи. Берлин передал украинской армии танки, артиллерию, системы противовоздушной обороны и другое оружие.
Кроме того Германия поддерживает санкции против России на уровне ЕС. Страна также приняла тысячи украинских беженцев и предоставила временную защиту.
Ранее РБК-Украина рассказывало, почему в Германии работают мало украинских беженцев.
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