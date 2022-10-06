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Глава оборонного комитета Бундестага прибыла в Киев

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Киев, Четверг 06 октября 2022 14:59
Глава оборонного комитета Бундестага прибыла в Киев Фото: глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман прибыла в Киев сегодня, 6 октября. Ранее она призывала передать Украине БМП Marder и танки Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Штрак-Циммерман в Twitter.

"Приехали в Киев. Быть на месте, получить впечатление о ситуации и потребностях, пообщаться с политиками и правительством, в частности с солдатами, для меня важно в нынешней ситуации. Германия должна увеличить поддержку", - отметила Штрак-Циммерман.

По данным издания Der Spiegel, визит главы оборонного комитета Бундестага в Украину продлится два дня. Завтра она встретится с министром обороны Алексеем Резниковым и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Стоит отметить, что ранее Штрак-Циммерман призывала Бундестаг увеличить военную помощь Украине. По ее мнению, Германия могла бы передать боевые машины пехоты Marder, чтобы усилить успехи ВСУ на фронте. Также политик считает, что украинские военные смогли бы эффективно использовать танки Leopard.

Напомним, ранее в Германии неоднократно заявляли, что не будут передавать Украине танки. В частности, канцлер Олаф Шольц объяснил, что Германия не отправляет танки ВСУ, поскольку боится эскалации конфликта между Россией и НАТО.

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