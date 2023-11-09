Германия намерена сделать свои вооруженные силы основой обороны в Европе, - Писториус

Для этого министр предполагает ускорить реформы, закупки оборудования и материалов, а также строительные проекты. В новых принципах оборонной политики, которые Писториус представил на конференции бундесвера в Берлине, "боевой потенциал является руководящим принципом".

"Мы должны быть опорой сдерживания и коллективной обороны в Европе. Наше население, а также наши партнеры в Европе, Северной Америке и во всем мире ожидают от нас выполнения этой обязанности", - заявили Писториус и генеральный инспектор Германии Карстен Бройер.

В качестве первого шага по восстановлению вооруженных сил после десятилетий истощения после холодной войны Германия создала специальный фонд в размере 100 млрд евро для закупки современных вооружений.

Министр обороны заявил, что агрессивная война России против Украины означает, что континент столкнулся с новой военной угрозой, которая в корне меняет роль Германии и бундесвера.

В ответ на ухудшение ситуации в сфере безопасности Берлин стремится сделать германские вооруженные силы "основой сдерживания и коллективной обороны в Европе", отметил он.

Как в годы холодной войны Германия, будучи передовой страной, получала выгоду от размещения союзных войск, так и сейчас партнеры Германии ожидают от Берлина выполнения своих обязанностей и лидерства, сказал он.

В качестве доказательства того, что Германия соответствует своей новой роли, Писториус назвал обещание Берлина разместить на постоянной основе боевую бригаду в Литве, что является первым случаем для Германии.

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.

А недавно Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и разные дроны.

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