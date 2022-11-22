Германия должна быть готова защищать свою территорию, - Министерство обороны

Германия должна быть готова к защите своей территории в случае расширения войны России против Украины.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на DW .

Так, журналисты попросили его прокомментировать заявление генерального инспектора Бундесвера Эбергарда Цорна о том, что Германия должна быть готова на случай, если она окажется втянутой в навязанную ей войну. Ламбрехт заявила, что Германия будет защищать Германию и территорию НАТО.

"Оборона всегда была ключевой задачей Бундесвера. Это все снова должны понять", - сказала она.

Ламбрехт также уверена, что в случае такой ситуации силы Альянса помогут Германии в защите своих территорий.