Германия должна быть готова защищать свою территорию, - Министерство обороны

Германия должна быть готова к защите своей территории в случае расширения войны России против Украины.
Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.
Так, журналисты попросили его прокомментировать заявление генерального инспектора Бундесвера Эбергарда Цорна о том, что Германия должна быть готова на случай, если она окажется втянутой в навязанную ей войну. Ламбрехт заявила, что Германия будет защищать Германию и территорию НАТО.
"Оборона всегда была ключевой задачей Бундесвера. Это все снова должны понять", - сказала она.
Ламбрехт также уверена, что в случае такой ситуации силы Альянса помогут Германии в защите своих территорий.
Напомним, что парламент Германии намерен выделить до 100 млрд. евро на закупку нового вооружения и военной техники.
Также ранее сообщалось, что Польша приняла предложение о размещении на территории страны дополнительных систем Patriot. Комплексы хотят установить на границе с Украиной.
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