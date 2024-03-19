Германия купит у США дальнобойные ракеты, которые могут заменить Taurus, - Bild

Германия планирует в этом году заказать у США крылатые ракеты JASSM-ER. Они могут в долгосрочной перспективе стать заменой для Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По информации издания, ожидается, что Бундесвер закупит 75 американских крылатых ракет JASSM-ER. Официальный контракт хотят заключить осенью этого года.

Такие ракеты будут использовать при помощи истребителей F-35, которые Германия также заказала у США.

"В долгосрочной перспективе закупка крылатых ракет JASSM может заменить нынешние Taurus в арсенале ВВС (Германии - ред.)", - пишут журналисты.

Они отмечают, что ракеты JASSM-ER были разработаны позже, чем Taurus, и их характеристики "по меньшей мере равны".

Что известно о JASSM-ER

Отметим, JASSM-ER - дальнобойные крылатые ракеты, которые способны уничтожать цели на расстоянии как минимум до 926 километров.

Фактическая максимальная дальность полета, которая также зависит от высоты и скорости несущей системы, держится в секрете.

США уже использовали JASSM-ER - в 2018 году таким вооружением был уничтожен завод по производству химического оружия, который принадлежал режиму президента Сирии Башара Асада.

Taurus для Украины

Напомним, еще с прошлого года Украина просит Германию передать дальнобойные ракеты Taurus, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Поставки не начинаются до сих пор. В частности, против выступает канцлер Олаф Шольц. По его словам, для развертывания ракет необходимо присутствие немецких солдат в Украине, что якобы приведет к непосредственному участию ФРГ в войне с Россией.

Также Шольц боится, что "при неправильном использовании" ракеты Taurus могут нанести удар по Москве.

Сегодня, 19 марта, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина пока не может рассчитывать на новости о Taurus.