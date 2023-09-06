Германия, Италия, Швеция и Испания подписали договор о создании нового танка

Германия подписала соглашения с Италией, Испанией и Швецией по разработке следующего поколения танка Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Ответственными за разработку танка будут компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall. Однако в Rheinmetall и KMW отказались комментировать информацию о договоре. Министерство обороны Германии также не дало комментариев по поводу информации о подписании договора.

Также в проект будут привлечены шведская компания Saab и итальянская компания Leonardo. Какая компания будет представлять Испанию – не известно.

Следует заметить, что подобное соглашение может повлиять на отношения Франции и Германии, поскольку подобный договор подписали эти страны в 2017 году. Тем более что в июле этого года обе стороны выразили желание "дать новое дыхание" подписанному соглашению. Однако страны не смогли согласовать характеристики танка.

Франция была нацелена на достаточно легкую машину, в то время как Германия выбрала более бронированный танк.

Передача вооружения Украине от Rheinmetall

В компании Rheinmetall заявили 25 июля, что Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex включая боеприпасы воздушного подрыва, во второй половине 2023 года.

Также немецкий оборонный концерн приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Rheinmetall планирует их отремонтировать и отправить в Украину.

Ранее Reuters сообщало, что немецкий концерн Rheinmetall поставит в Украину беспилотную систему Luna.

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