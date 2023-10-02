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Молдова отказалась покупать дорогой российский газ

Молдова, Понедельник 02 октября 2023 11:59
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Молдова отказалась покупать дорогой российский газ Фото: Молдова отказалась от российского газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Молдова больше не будет закупать российский газ. На европейском рынке цены ниже, чем у "Газпрома".

Об этом министр энергетики Моловы Виктор Парликов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.

"Мы больше не будем закупать природный газ у "Газпрома" для территории, контролируемой конституционными властями", - сказал он на Евроатлантическом форуме устойчивости.

По словам министра, республике удалось получить газ из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке.

"Более того, мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с "Газпромом", - добавил Парликов.

Ранее в российском "Газпроме" заявили, что долг "Молдовагаза" за поставленный газ якобы составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей - 709 млн долларов.

Президент Майя Санду заявила, что Молдова заказала аудиторскую проверку долга перед российским "Газпромом" в размере более 700 млн долларов. По ее результатам, долг компании "Молдовагаз" не выявили.

Напомним, 28 сентября турецкая госкомпания BOTAȘ объявила о заключении контракта с й молдавской компанией East Gas Energy Trading и пообещала поставлять в октябре в Молдову 2 млн кубометров газа в сутки, то есть, по сути, весь необходимый стране объем газа (без учета Приднестровья, оккупированного российскими войсками в начале 1990-х).

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