Германия хочет ускорить интеграцию украинцев на рынке труда: названы ключевые шаги

Сообщается, что в последнее время более 100 тысяч украинцев прошли интеграционный курс, еще 100 тысяч пройдут его в ближайшие месяцы.

"Каждый, кто прошел интеграционный курс, должен как можно быстрее получить опыт и дальнейшую квалификацию", - говорится в сообщении.

Министр труда Губертус Гайль заявил, что его ведомство и Федеральное агентство занятости предпринимают ряд мер с целью ускорения процесса интеграции беженцев.

Так, федеральное правительство работает над тем, чтобы убедить крупные компании, агентства временной занятости и отраслевые ассоциации взять на себя обязательство по трудоустройству искателей убежища, даже если те еще несовершенно владеют немецким.

Министр также предложил назначить специального представителя правительства по вопросам интеграции беженцев на рынок труда.

"Спецпредставитель будет поддерживать реализацию "турботрудоустройства" для беженцев и регулярно будет отчитываться федеральному правительству о состоянии их интеграции на рынок труда", - пояснили в министерстве.