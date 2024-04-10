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Германия хочет приобрести 35 танков Leopard 2 для усиления НАТО в Литве, - СМИ

Фото: Германия хочет приобрести 35 танков Leopard 2 для усиления НАТО в Литве (Krauss Maffei Wegmann)
Автор: Наталья Кава

Власти Германии планируют заказать 35 танков Leopard 2 A8 для своей бригады, которая на днях начала свое базирование в Литве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, министр обороны Германии Борис Писториус планирует приобрести 35 дополнительных боевых танков Leopard 2 A8. Ими хотят усилить находящиеся в Литве бригады в рамках совместных усилий НАТО по защите восточного фланга Европы от России.

По данным источников издания, общая стоимость танков составит около 1,1 миллиарда долларов. Они имеют 18 танков, которые Германия уже обязалась закупить взамен тех, которые были переданы Украине.

Напомним, около месяца назад министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что в следующем году Вооруженные силы Германии могут недополучить до 6 миллиардов евро. По его словам, ФРГ рискует не выполнить квоту НАТО по военным расходам в 2% ВВП.

Также на днях глава Минобороны Германии заявил, что страна планирует модернизировать свою армию, чтобы быть готова к ведению войны.

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