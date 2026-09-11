Германия хочет ограничить доступ ультраправых с АдГ к секретам о войне

Министерство обороны Германии рассматривает возможность не передавать руководству Саксонии-Ангальт доступ к одному из наиболее чувствительных документов, определяющих действия страны в случае возникновения военного кризиса.

Речь идет о секретном плане реагирования Германии на случай войны. В Берлине опасаются, что ситуация может измениться, если правительство земли возглавит AfD.

Вопрос доступа к секретной информации стал особенно актуален из-за позиции немецких силовых структур по AfD. В Саксонии-Ангальт региональное ведомство по защите конституции считает партию правоэкстремистской и следит за ее деятельностью.

В то же время, в немецком правительстве отмечают, что доступ к чувствительной информации определяется по принципу "need to know" - то есть получатель должен получать только те данные, которые необходимы ему для выполнения конкретных задач.

Немецкие власти также рассматривают более широкий вопрос ограничения доступа Саксонии-Ангальт к разведывательной информации. В частности, речь идет о возможном сокращении обмена данными и ограничении доступа земли к общей информационной системе спецслужб Nadis.

Предпосылкой таковых опасений является, а именно, риск передачи особо чувствительной информации России. Немецкие чиновники опасаются, что в случае получения AfD контроля над региональным министерством внутренних дел партия потенциально будет иметь доступ к данным спецслужбам, в частности, информации об источниках и оперативной деятельности.

Напомним, АдГ одержала убедительную победу на выборах в Саксонии-Ангальт, одержав 43,8% голосов. При этом AfD пока не имеет абсолютного большинства в земельном парламенте и пытается найти партнеров по формированию правительства.