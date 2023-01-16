Германия хочет импортировать газ из Ирака, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц агитирует за поставку газа из Ирака на фоне поиска Германии замены российскому "голубому топливу" после широкомасштабной военной агрессии против Украины и введения санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Как отметил Шольц после встречи с новым премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа ас-Судани в Берлине, Ирак "был бы для нас очень желанным партнером в сотрудничестве, когда дело доходит до импорта газа и нефти в Германию".
Так, через Германию импортируемый газ мог бы поступать в другие страны Европы.
Шольц подчеркнул, что ФРГ не хочет снова попасть в зависимость от отдельных поставщиков газа, как раньше зависела от России.
В свою очередь Ас-Судани подчеркнул намерение его страны и дальше наращивать экспорт газа.
"У нас амбициозные планы по использованию газа, сопровождающего добычу нефти и сжигаемого в процессе. Мы показали эти возможности и пригласили немецкие компании инвестировать в этот сектор", - сказал он.
По данным Международного энергетического агентства, Ирак занимает пятое место среди производителей нефти. Газ также экспортируется через LNG-терминал, открытый в 2022 году Basra Gas Company.
Ранее сообщалось, что на открытии второго терминала сжиженного природного газа (СПГ) на севере Германии Шольц отметил способность страны пережить зиму без экономического кризиса.
Добавим при этом, что 15 января премьер-министр германской федеральной земли Саксонии Михаэль Кречмер высказался за ремонт газопровода "Северный поток-1" и возобновление поставок газа из РФ в будущем.
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