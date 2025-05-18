Германия не готовит миротворцев для Украины: сейчас другой приоритет
Введение европейских войск в Украину для выполнения функции миротворцев, пока что неактуально.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По итогам встречи лидеров стран ЕС и президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Албании, глава немецкого правительства отметил, что будущие переговоры касательно мирного урегулирования, должны предусматривать четкий формат и потенциальные гарантии безопасности для Украины.
"Следующим шагом должно стать четкое определение формата мирных переговоров, а также определение гарантий безопасности, которые, возможно, понадобятся Украине в будущем", - заявил Мерц.
Он также подчеркнул неактуальность введения в Украину европейских военных сил.
"На данном этапе нет никаких оснований для обсуждения этого вопроса. Нашей главной целью является прекращение огня и остановка убийств. Именно этим мы сейчас и занимаемся", - сказал канцлер.
Агентство отмечает, что таким образом позиция Мерца касательно миротворческих сил, похожа на позицию его предшественника Олафа Шольцаю, - он также отдавал приоритет переговорам о мирном соглашении, а не обсуждению вопроса присутствия войск на местах.
Миротворческие войска в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил развертывания миротворцев на территории Украины после завершения активной фазы войны. Их количество не будет превышать несколько тысяч.
Ранее британский премьер Кир Стармер заявил о готовности Лондона направить миротворцев в Украину и назвал это единственным способом добиться мира. Он призвал США поддержать это соглашение и дать гарантии безопасность странам Европы.
О том, смогут ли вероятные европейские миротворческие войска гарантировать безопасность в Украине, - читайте в авторском материале РБК-Украина.
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